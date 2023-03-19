  1. Spor
19 Mar 2023 12:07

Ermenistan maçına Türk taraftarlar alınmayacak

Ermenistan maçına Türk taraftarlar alınmayacak

TFF; Türkiye A Milli Takımı'nın, Erivan'da Ermenistan ile oynayacağı maça UEFA'nın talebi doğrultusunda deplasman tribününün alınmayacağını açıkladı.

Türk medyasına göre, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan Türkiye ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak. Türk taraftarlar, Ay yıldızlı ekibi tribünlerden destekleyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 25 Mart Cumartesi günü millilerin, deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacağı maça deplasman taraftarı alınmayacağını açıkladı.

Federasyon, Türk taraftarlar için çevrimiçi hatıra bileti satılacağını paylaştı.

Türkiye takımının Euro 2024 Elemeleri maçları:

25 Mart Cumartesi | Ermenistan - Türkiye
28 Mart Salı | Türkiye - Hırvatistan

News Code 1908257

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