Ermenistan maçına Türk taraftarlar alınmayacak

Türk medyasına göre, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan Türkiye ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak. Türk taraftarlar, Ay yıldızlı ekibi tribünlerden destekleyemeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 25 Mart Cumartesi günü millilerin, deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacağı maça deplasman taraftarı alınmayacağını açıkladı.
Federasyon, Türk taraftarlar için çevrimiçi hatıra bileti satılacağını paylaştı.
Türkiye takımının Euro 2024 Elemeleri maçları:
25 Mart Cumartesi | Ermenistan - Türkiye
28 Mart Salı | Türkiye - Hırvatistan
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