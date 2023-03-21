İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri Ermenistan'a gitti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, resmi temaslarda bulunmak üzere Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitti.

Bakıri Ermenistan ziyareti ile ilgili sosyal medya Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yılın ilk gününden birkaç saat sonra 'komşuluk politikasının güçlendirilmesi' odaklı ve 'Kafkasya bölgesi' öncelikli diplomasisinde hızlı hareket başladı. Ermeni meslektaşımın daveti üzerine iki günlük bir iş gezisi için bugün öğlen Erivan'a gidiyorum."