Birleşik Krallık'ta enflasyon yüzde 10,4'e yükseldi

Birleşik Krallık'ta tüketici enflasyonu, şubat ayında yıllık bazda yüzde 10,4'e yükseldi.
Ocak ayında yüzde 10,1 seviyesinde gelen yıllık enflasyonun, şubatta yüzde 9,9'a gerilemesi bekleniyordu.
Ülkede yıllık tüketici enflasyonu ekim ayında yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıktıktan sonra gerilemeye başlamıştı.
Gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 18
Alkolsüz içecekler ve gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 18'i bularak son 45 yılın zirvesine çıktı.
Aylık enflasyon ise yüzde 0,6 artış yönündeki beklentilere karşın yüzde 1,1 yükseldi.
Çekirdek tüketici enflasyonu, yıllık bazda yüzde 6,2'ye geriledi. Çekirdek enflasyon, ocakta yüzde 5,8 olmuştu.
Aylık çekirdek enflasyon ise yüzde 0,8 artış yönündeki beklentileri aşarak yüzde 1,2 yükseldi.
BoE'nin faizi üst üste 11'inci kez artırması bekleniyor
Enflasyon verisinin ardından yarın İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) üst üste 11'inci faiz artışını gerçekleştirmesini kesin gözüyle bakıyor. BoE'nin 25 veya 50 baz puanlık faiz artırımı gerçekleştireceği tahmin ediliyor.
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