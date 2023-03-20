Çavuşoğlu'ndan İran'ın da dahil olduğu dörtlü görüşme ile ilgili açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da yapılması planlanan İran, Rusya, Türkiye ve Suriye'nin katılacağı dörtlü görüşmenin ertelenmesine ilişkin soruya, "Ruslar 'biz bunun hazırlığını yapamadık, erteleyelim' dediler. Ama Suriye yönetimi oradaydı, belki ortak karar vermişlerdir. Daha sonra 'ileride yapacağız' dediler, biz de 'tamam' dedik." dedi.

Çavuşoğlu sölerinin devamında iki taraf arasındaki görüşmelere yorum yapamayacağını belirterek dörtlü görüşmenin Rusya'nın teklifi olduğunu ve Rusya'dan tarih beklediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, dışişleri bakanlarının görüşmesinden önce neden bakan yardımcılarının buluştuğu sorusuna, 28 Aralık 2022'de gerçekleşen Rusya ve Türkiye'nin savunma bakanları ile istihbarat başkanlarının buluşmasında teknik konuların konuşulduğunu, şimdi ise siyasi konuların görüşüldüğünü belirtti.