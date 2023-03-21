Kuzey Kore'de ABD ile savaşmak için" 1,4 milyon kişi orduya yazıldı

Kuzay Kore'de ABD ile savaşmak için yüz binlerce kişinin orduya kaydolduğu duyuruldu. Kuzey Kore Devlet Televizyonu'na göre, ABD ile savaşmak için orduya kaydolan veya kaydını yenileyenlerin sayısının 1 milyon 400 bini aştığını duyurdu. Kore televizyonu, orduya yazılan gençlerin görüntülerini de paylaştı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ise ABD ve Güney Kore'ye nükleer karşı saldırı senaryosunu konu alan askeri tatbikatı izledi.

"İşgal provası"

ABD ordusu ile Güney Kore ordusu da son yılların en büyük tatbikatını sürdürüyor. Kuzey Kore, Güney Kore'nin başkenti Seul'e 65 kilometre uzaklıkta gerçekleştirilen tatbikatlara tepkili.

Kuzey Kore, tatbikatı işgal provası olarak niteliyor.