Putin, Şi’nin Moskova ziyareti öncesi Çin gazetesine makale yazdı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Moskova ziyareti öncesi Çin’in önde gelen gazetelerinden ve Çin Komünist Partisinin yayın organı “Halkın Günlüğü” gazetesi için makale kaleme aldı.

Rusya-Çin ortaklığının karşılıklı güven, birbirinin egemenliğine ve çıkarlarına saygı üzerine inşa edildiğini makalesinde vurgulayan Putin, Şi ile yapacağı görüşmenin ikili işbirliğine yeni ve güçlü bir ivme kazandıracağına şüphesi olmadığını dile getirdi.

Şi ile tanışmasını ve dostluğunu anlatan Putin, “Çin’in dostluğa ve insan ilişkilerine çok önem verdiğini biliyorum. Bilge Konfüçyüs’ün şöyle demesi tesadüf değil: ‘Uzaktan bir arkadaş geldiğinde bu sevinç değil mi?’ Biz Rusya’da da bu nitelikleri çok takdir ediyoruz, bizim için gerçek bir arkadaş, kardeş gibidir.” ifadelerini kullandı.

Rusya-Çin ilişkileri tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

Son 10 yıl boyunca dünyada çok şey değişirken Rusya-Çin dostluğunun değişmeden kaldığına işaret eden Putin, “Rusya-Çin ilişkileri tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı ve güçlenmeye devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi diyaloğun son derece güven verici hale geldiğini, stratejik etkileşimde kapsamlı ve yeni bir döneme girildiğini vurgulayan Putin, Şi ile bugüne kadar 40 civarında görüşme yaptıklarını anımsattı.

Rusya ile Çin arasında geçen yılın sonunda ticaret hacminin iki kat artarak 185 milyar dolara rekor düzeye ulaştığına dikkati çeken Putin, 200 milyar dolar çıtasının bu yıl aşılacağına ilişkin de pek çok neden olduğunu aktardı.

Putin, “Aynı zamanda, karşılıklı ticarette ulusal para birimi kullanımı payının artması ve ilişkilerimizin daha da egemen hale gelmesi önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Çin ile ortak tehditlerle mücadele ediyoruz

Rus lider Putin, hegemonya iddiasında bulunan ve dünya ahengini bozan bazı ülkelerin aksine Rusya ve Çin’in gerçek ve mecazi anlamda köprüler kurduğunu söyleyerek, “Gezegendeki ‘dalgalar ve rüzgarlar’ arasında, uluslararası ilişkilerde yakın işbirliği yapıyoruz ve ‘çalkantılı bir akıntının ortasındaki bir kaya gibi’ omuz omuza durarak dış politika pozisyonlarımızı etkin bir şekilde koordine ediyoruz, ortak tehditlerle mücadele ediyoruz ve modern zorluklara cevap, tepki gösteriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya, Ukrayna’da siyasi ve diplomatik çözüme açık

Rusya’nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik çözümüne açık olduğunun altını çizen Putin, Nisan 2022’de barış müzakerelerini kendilerinin sonlandırmadığını söyledi. Putin, “Barış sürecinin geleceği, hakim jeopolitik gerçeklerin dikkate alınarak ciddi bir müzakereye hazır olunmasına bağlıdır.” açıklamasında bulundu.

NATO’nun Asya-Pasifik bölgesine girmeyi amaçlayarak faaliyetlerine küresel bir boyut kazandırmaya çalıştığını da dile getiren Putin, bazı güçlerin Avrasya alanını “özel kulüpler” ve askeri bloklar zincirine bölmeyi başaramayacağını ifade etti.