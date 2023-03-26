İran mutfağının vazgeçilmez tatlıları

İran, Orta Asya ve Ortadoğu arasında kalan coğrafyasının getirdiği konumu ile zengin bir mutfak kültürüne sahiptir.

Lezzetli İran yemekleri bir yana bir de nefis İran tatlıları var. İran tatlıları İran yemekleri gibi parmak yedirtecek kadar güzel.

Bu yazıda İran'ın en meşhur 5 tatlısını size tanıtmaya çalışacağız:

Zoolbia Bamieh

Bu tatli İran’ın Ramazan ayında en çok popüler tatlısı olarak bilinmektedir. Safranlı şurubun içine batırılan hamur kıvamındaki malzemenin genel adı ile Zoolbia Bamieh Ramazan ayında kan şekeri düştüğü için İran halkı, iftar sofralarına tükediyor.

Şiraz kentinin özgü tatlisi; Faloodeh

Aslen Şiraz’a özgü olan bu tatlı, sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezidir. Eriştenin dondurulması ve üzerine vişne, çilek gibi şurupların ilave edilmesi ile yapılıyor. Bu tatlıyı İran'da herhangi bir tatlıcıda ya da dondurmacıda bulmanız mümkün.

Şolezard

Şolezard, İran'ın geleneksel safranlı sütlaç tatlısıdır. Geleneksel olarak Ramazan gibi bayramlarda ve dini merasimlerde ikram edilir. Safran sayesinde sarı renk alan Şolezard’ın üstüne tarçın ve badem koymak da oldukça yaygın.

Şirin-i Yezdi

Yezd kenti İran’ın tatlı başkenti olarak bilinmektedir. Bu kente sırf tatlı yemek için İran'a gelen gezginler bile var. İran’ın en popüler turistik şehirlerinden biri olan Yezd, "Yezd Keki" adlı özel kekleriyle ünlüdür. Bunun yanı sıra Yezd baklavası da en çok sevilen tatlılardan biridir.

Tebriz'in meşhur tatlısı; Nougat

Şeker, bal ve kavrulmuş fındığın muhteşem uyumunu göreceğiniz Koz helvası (Nougat), kentin en popüler tatlılarından biridir.

Tebriz'de hemen hemen her markette ve kafede bulabileceğiniz bu lezzetli helvanın fındıklı, fıstıklı, cevizli ve bademli olmak üzere pek çok çeşidi de var. Denemenizi tavsiye ederiz.