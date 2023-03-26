Hamburg'da silahlı çatışma: İki ölü

Almanya'nın Hamburg kentinde dün gece silahlı bir çatışma yaşandı. Olayda en az iki kişinin öldüğü belirtiliyor.

Bild gazetesindeki habere göre, olay Hamburg'un Langenhorn mahallesindeki Reeborn Sokağı'nda yaşandı. Görgü tanıklarının ateş edildiği yönündeki ihbarı üzerine olay yerine 28 devriye aracı gönderildi.

Polisler, kaldırımda iki ceset buldu. Her iki kişinin de ateşli silah yaralanması sonucu öldüğü belirtildi.

Cesetlerden birinin yanında bir silah bulunurken, bu kişinin diğerini vurup sonradan kendisini öldürmüş olabileceği aktarıldı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Artı Gerçek