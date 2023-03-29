İran- Rusya savunma işbirliği hiçbir ülkenin aleyhine olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Moskova Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran- Rusya ilişkilerini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İran ile Rusya arasındaki savunma iş birliğinin ortak konulardan biri olarak iki ülke arasındaki görüşmelerin gündeminde olduğunu belirterek, "Bizim işbirliğimiz hiçbir ülkenin aleyhine olmayacaktır" dedi.

Nükleer anlaşmayla ilgili olarak Emir Andullahiyan, "Diyalog kapısı hala açık ve Lavrov ile görüşeceğim konulardan biri de nükleer anlaşma konusu ve tarafların taahhütlerine geri dönmesidir" ifadesini kullandı.

Son bir buçuk yılda İran ve Rusya arasındaki ilişkileri olumlu değerlendiren Emir Abdullahiyan, Tahran ve Moskova arasındaki ticaret hacminin son bir buçuk yılda 3,5 kattan fazla arttığını söyledi.