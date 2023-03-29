Bölgenin jeopolitiğinde herhangi bir değişikliği reddediyoruz

Resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Lavrov ile görüşmede ulaşım ve transit meselelerinin ele alındığını söyledi.

Emir Abdullahiyan ayrıca Rus mevkidaşı Lavrov'un yakında Tahran'ı ziyaret etmesini temenni etti.

Emir Abdullahiyan ilaveten İran, Rusya, Suriye ve Türkiye dışişleri bakan yardımcılarının gelecek hafta Moskova’da bir araya geleceklerini duyurdu.

Bakan Emir Abdullhiyan, bölgenin jeopolitiğinde herhangi bir değişikliği hangi gerekçeyle olursa olsun reddettiklerini belirterek, "Farklı tarafların diyalog ve siyasi çözüm yoluyla bu konuya dahil olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinde özellikle son bir buçuk yılda güzel gelişmeler kaydedildiğini ifade eden Emir Abdullahiyan, "Bu artış iki ülkenin yetenekleriyle orantılı olmasa da ticaret hacmimiz üç buçuk katın üzerine çıktı" diye kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD ve kuklalarının yasa dışı yaptırımlarına rağmen İran ile ticari işbirliklerinin arttığını aöyledi.

Nükleer anlaşmanın bir alternatifi olmadığını belirten Lavrov, "Dünya, ABD'nin taahhütlerine geri dönmesini ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını bekliyor." dedi.

