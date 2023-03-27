İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İran-Suudi Arabistan normalleşme anlaşmasının son durumu ve dışişleri bakanları toplantısı gibi konular ele alındı.

Emir Abdullahiyan ile Faysal bin Ferhan, Ramazan ayında bir araya gelme konusunda anlaştı.

Emir Abdullahiyan, 19 Mart'ta Tahran'da düzenlediği bir basın toplantısında Bin Ferhan ile bir araya geleceğini belirtmiş ancak bir tarih vermemişti.

Tahran ve Riyad, 7 yıl aradan sonra Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 10 Mart'ta diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.