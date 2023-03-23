İran-Suudi Arabistan dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Suudi Arabistan Dışişleri Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Suudi Bakan, Pekin'de elde edilen olumlu sonuçlara atıfta bulunarak, yakın gelecekte dışişleri bakanları arasında toplantı yapılmasına ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılmasına vurgu yaptı.

Mubarek Ramazan ayını tebrik eden Emir Abdullahiyan ise Tahran ve Riyad arasında imzalanan normalleşme anlaşmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bakan Emir Abdullahiyan, İran'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri geliştirmeye ve güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.

İki bakan ayrıca yakında bir araya gelmeleri için anlaştı.