ABD'nin farklı eyaletlerini hortum vurdu: 4 ölü

ABD'nin farklı eyaletlerini etkileyen hortumlarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

CNN'in haberine göre, 4 kişinin öldüğü hortumlar, Arkansas, Illinois, Iowa, Wisconsin, Mississippi ve Tennessee eyaletlerini etkiledi.

Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders, şiddetli fırtına uyarıları nedeniyle bölgede acil durum ilan etti.

Eyalette bulunan Wynne kentinin Belediye Başkanı Jennifer Hobbs, şehrin "doğudan batıya hasar nedeniyle ikiye bölündüğünü" söyledi.

Hobbs, acil durum ekiplerinin hasarın ciddiyetini belirlemek ve başka ölüm veya yaralanma olup olmadığını tespit etmek için çalıştığını belirtti.

Konser salonunun çatısı çöktü, bir kişi öldü

ABD'nin Illinois eyaletinde de fırtına nedeniyle 200'den fazla kişinin bulunduğu kapalı konser salonunun çatısının çökmesi sonucu bir kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

İtfaiye yetkililerince yapılan açıklamada, 28 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 5 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi, Tennessee, Kentucky, Alabama, Mississippi, Illinois, Indiana ve Michigan eyaletleri için fırtına uyarısı yaptı.

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden "PowerOutage.US" sitesine göre, ABD'nin fırtınalardan etkilenen bölgelerinde yaklaşık 300 bin hane enerjisiz kaldı.

ABD’nin Mississippi ve Alabama eyaletlerinde 25 Mart’ta meydana gelen hortumlarda 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Evrensel