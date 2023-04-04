İran, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesinde rol oynamaya hazır

Üst düzey bir heyetin eşliğinde Moskova'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Baş Danışmanı Ali Asger Haci, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bu görüşmede taraflar, iki komşu arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yaparak, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldılar.

Haci, İran'ın Türkiye ve Suriye arasındaki mevcut sorunların çözümü için siyasi müzakere yolunun seçilmesi gerektiğine dair yaklaşımını vurgulayarak,

İran'ın bu iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ilerletmede etkin bir rol oynamaya hazır olduğunu bildirdi.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar da, Astana sürecinin Suriye meselesindeki rolünün önemine değinerek, iki ülke arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.