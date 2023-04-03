Çavuşoğlu: Dörtlü zirve bugün Moskova'da başlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran'ın katılacağı dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki dörtlü toplantının 3-4 Nisan tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacağını duyurdu.

AA'nın aktardığına göre, Birleşmiş Milletler'deki (BM) 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Oturumu'na katılmak üzere geldiği New York'ta açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Rusya'nın ev sahipliği ve kolaylaştırıcılığında Suriye ile bir angajman süreci başladı biliyorsunuz. Daha sonra İran da bu sürece dahil oldu. Bazılarınız Mısır'ı ziyaretimizde vardı ve Mısır'da sizlere bakan yardımcıları düzeyindeki toplantının ertelendiğini söylemiştik. Şimdi o toplantının tarihi netleşti. Bakan yardımcısı düzeyinde dörtlü toplantı, 3-4 Nisan tarihlerinde Moskova'da gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.