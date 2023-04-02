Suriye heyeti Moskova'ya gitti

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan başkanlığındaki Suriye heyeti, İran, Suriye, Rusya ve Türkiye’den oluşan dörtlü dışişleri bakan yardımcıları toplantısına katılmak üzere bugün Şam’dan Moskova’ya hareket etti.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Susan konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Suriye heyetinin 3 Nisan’da Rusya ve İran taraflarıyla ikili istişarelerde bulunacağını, ertesi gün ise 4 Nisan’da dörtlü görüşmeye katılacağını belirtti.

