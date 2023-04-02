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2 Nis 2023 13:40

Suriye heyeti Moskova'ya gitti

Suriye heyeti Moskova'ya gitti

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan başkanlığındaki Suriye heyeti, İran, Suriye, Rusya ve Türkiye’den oluşan dörtlü dışişleri bakan yardımcıları toplantısına katılmak üzere bugün Şam’dan Moskova’ya hareket etti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göreSuriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan başkanlığındaki Suriye heyeti,  İran, Suriye, Rusya ve Türkiye’den oluşan dörtlü dışişleri bakan yardımcıları toplantısına katılmak üzere bugün Şam’dan Moskova’ya hareket etti.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Susan konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada,  Suriye heyetinin 3 Nisan’da Rusya ve İran taraflarıyla ikili istişarelerde bulunacağını, ertesi gün ise 4 Nisan’da dörtlü görüşmeye katılacağını belirtti.
 

News Code 1908417

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