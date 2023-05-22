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22 May 2023 16:32

İranlı yetkili, BM Yemen Özel Temsilcisi ile görüştü

İranlı yetkili, BM Yemen Özel Temsilcisi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Baş Danışmanı Ali Asger Haci, bugün video konferans yoluyla Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Baş Danışmanı Ali Asger Haci, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile görüştü.

Video konferans yoluyla yapılan bu görüşmede Yemen ile ilgili son gelişmeler incelenirken, bu ülkedeki krizin çözüm yolları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Baş Danışmanı Ali Asger Haci, Suudi Arabistan ile Ensarullah arasında Sana'da yürütülen doğrudan müzakerelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yemen halkına insani yardımın ulaştırılmasının önündeki mevcut engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg da Yemen'deki barış görüşmelerini ilerletmek için Birleşmiş Milletler tarafından alınan önlemleri açıklayarak, taraflar arasında güven inşa etmek ve bir anlaşmaya varmak amacıyla siyasi diyalogların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

News Code 1909417

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