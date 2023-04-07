İran, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı acil toplantıya çağırdı

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İşgal rejiminin Mescid-i Aksa'ya son saldırısının ele alındığı görüşmede Emir Abdullahiyan, Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik son saldırısını ele almak için üye ülkelerin dışişleri bakanları düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil bir toplantısının yapılması gerekliliğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan, İran'ın bu toplantının düzenlenmesinde her türlü işbirliği için hazır olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı Seyid Ebrahim Raisi ile Endonezya Devlet Başkanı arasında bu bağlamda yapılan telefon görüşmesine de atıfta bulunarak, Genel Sekreter'e İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konuda hazırladığı başka planları hakkında bilgi verdi.

Hüseyin İbrahim Taha da görüşmede, işgal rejiminin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınayarak, Pazar günü Örgüt üyesi ülkelerin temsilcilerinin İcra Komitesi düzeyinde bir toplantı düzenleyeceğini duyurdu.