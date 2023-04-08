Tel Aviv'deki eylemde bir siyonist öldü

Siyonist Rejim'e ait medya organları, işgal güçlerinin eylemcinin üzerine ateş açtığını belirtirken eylemcinin olay yerinde şehit olduğu kaydedildi.
Sosyal medyada, işgal rejimi polisinin yol kenarında devrilmiş bir araca doğru ateş açtığı görüntüler paylaşıldı.
İşgal rejimi 13’üncü kanalı eylemcinin otomobiliyle çarpma eylemi gerçekleştirdikten sonra aracından inerek otomatik silahla yoldan geçenlere ateş açtığını söyledi.
Arap medyasına göre, olayda bir siyonist yerleşimci ölürken ikisi ağır 7 işgalci de yaralandı.
İşgal rejimi medyası, eylemcinin 1948’de işgal edilen topraklardaki Kefer Kasım kentinden 45 yaşındaki Yusuf Ebu Cabir olduğunu bildirdi.
yorumunuz