İran milleti direnişin dünyadaki en büyük destekçisidir

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık oturumu öncesi yaptığı konuşmada, Dünya Kudüs Günü yürüyüşündeki yoğun katılımından dolayı İran milletini takdir ederek, "İran milleti özellikle bu yıl tarihi bir performans sergiledi ve büyük şehirlerden küçük köylere kadar ülkenin her yerinde Siyonist düşmanın sırtını toprağa sürttü. İran bugün bu cesur melletin destği ve İslam Devrimi Lideri'nin rehberliğiyle direnişin dünya çapındaki en büyük ve kararlı destekçisidir." dedi.