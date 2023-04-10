Fransız Alpleri'nde çığ düştü: 4 ölü, 2 kişi kayıp

Armancette Buzulu'ndan düşen kar sebebiyle hayatını kaybedenler arasında iki tur rehberi olduğu belirtildi.

Fransız Alpleri'nde hala kayıp olan 2 kişinin bulunması için de bölgeye yetkililer çağrıldı.

Haute-Savoie ilinden yapılan açıklamada çığ düşmesinde bir kişinin hafif yaralar aldığını belirtirken, 8 kişinin de kar tarafından süpürülmelerine rağmen yara almadıkları belirtildi.

Çığın, dağın tepesinden kopan bir kar tabakasından kaynaklı olduğu bilgisi verildi.

Pazar gecesi durdurulan arama kurtarma çalışmalarının pazartesi sabahı tekrar başlayacağı bildirildi.

Kaynak: T24