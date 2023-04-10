Şemhani ve Grigoryan İran-Ermenistan ilişkilerini ele aldı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret eden Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile bir araya geldi.

Şemhani, ikili ve bölgesel konuların değerlendirildiği görüşmede, İran'ın dış politikasının değişmez ilkelerinden birinin komşularla işbirliği ve etkileşimin geliştirilmesi olduğunu belirterek, İran'ın bölgesel sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesi için tüm taraflara 'iyi komşuluk ve ortak çaba' önerdiğini ifade etti.

Şemhani, bölgesel sorunları sona erdirmek için sürekli diyalog halinde olunması ve her türlü sert yaklaşımdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Tahran ile Erivan arasındaki ekonomik ilişkilere atıfta bulunan Şemhani, kuzey-güney ulaşım koridorunun iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin derinleştirilmesi için bir vizyon sunduğunu belirtti.

Şemhani, Kafkasya bölgesinin hassas bir dönemden geçtiğine değinerek, Azerbaycan ile Ermenistan'ın yaşanan gerilimleri itidalle yönetip çözebileceğini temenni etti.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Grigoryan da iki ülke arasındaki elektrik iletim projesi ve Ermenistan ile Türkmenistan arasındaki gaz takasının Tahran-Erivan ilişkileri açısından önemli konular olduğunu söyledi.

Grigoryan, iki ülke arasındaki ekonomik projelerin hayata geçirilmesinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.