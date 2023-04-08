Rus heyetinden İran'a ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Igor Levitin, İranlı yetkililerle görüşmek üzere dün akşam Tahran'a geldi.

Levitin Tahran temasları kapsamında bugün İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir ve Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş ile görüşecek.

Levitin'in yarın İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüşeceği belirtildi.

İran ile Rusya arasında 2 gün sürecek temaslarda Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile ikili ilişkilerin ele alınacağı açıklandı.

Daha önce Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Leonid Slutsky, “Putin'in yardımcısı, iki ülkenin mevcut işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele almak üzere yakında Tahran'ı ziyaret edecek.” demişti.