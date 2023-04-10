  1. Azerbaycan
10 Nis 2023 13:27

AGİT Dönem Başkanı, Güney Kafkasya yolcusu

AGİT Dönem Başkanı, Güney Kafkasya yolcusu

AGİT Basın Servisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre AGİT Dönem Başkanı ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, 10-13 Nisan tarihlerinde Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

AGİT Basın Servisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre AGİT Dönem Başkanı ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, 10-13 Nisan tarihlerinde Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'ı ziyaret ederek devlet yetkilileri ve diğer ilgili taraflarla temaslarda bulunacak. 

Osmani ayrıca milletvekilleri ve sivil toplum temsilcileriyle de görüşecek.

Açıklamaya göre AGİT Dönem Başkanı'nın ziyaretinin temel amacı AGİT, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki işbirliğini güçlendirmek, mevcut güvenlik sorunlarını çözmek ve Güney Kafkasya bölgesinde diyalog yoluyla barış ve istikrarı desteklemek olacak.

Kaynak: Armenpress

News Code 1908582

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