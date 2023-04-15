Eski Siyonist sözcüden Hasan Nasrullah yorumu

Al Mayadeen TV kanalına göre, Siyonist İsrail ordusunun eski sözcüsü, Tel Aviv'in Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrullah’tan korktuğunu bildirdi.

Eski sözcü, Tel Aviv’in, Hasan Nasrullah'la ilgili oldukça zayıf bir politika izlediğini söyledi.

Hizbullah lideri hakkında Siyonist Rejim medyasında yayınlanan analizde, “Hasan Nasrullah, uzun zamandır.” Amerika'nın dünyadaki gücünün büyük ölçüde azaldığından bahsediyor.” ifadesine yer verildi.

Nasrullah’tan Netanyahu’nun iddialarına yalanlama

Hasan Nasrullah dün Kudüs Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Nasrullah, Siyonist Rejim'in Lübnan saldırısına ilişkin, "Netanyahu'nun söylediği en büyük yalan Hizbullah ve Hamas'ın altyapısını hedef aldığıydı ve bu yalan apaçık ortadaydı, çünkü tüm medya olay yerinin fotoğraflarını çekmişti ve orası açık bir alandı.” dedi.

Nasrullah, Siyonist Rejim'in İran'a saldırmaktan korktuğunu belirterek, "Filistin halkı bizim kırmızı çizgimizdir.” ifadesini kullandı.