Nijerya'da silahlı saldırı: 29 kişi öldü

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Kaduna eyaletine bağlı Zangon Kataf bölgesinin Ruji köyünde saldırı düzenlediğini belirtti.
Aruwan, saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Saldırıda çok sayıda evin de kundaklandığı bilgisini veren Aruwan, bölge sakinlerinin korkudan evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.
Aruwan, bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin silahlı kişilerle şiddetli çatışmaya girdiğini kaydederek, güçlerin güvenliği sağlamak için hala bölgede bulunduğunu belirtti.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Kaduna eyaletinin Zangon Kataf bölgesinde 12 Nisan'da düzenlenen saldırıda da 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Milli Gazete
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