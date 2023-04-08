Nijerya’da köye silahlı saldırı: En az 50 kişi öldürüldü

Nijerya’nın Benue eyaletindeki Umogidi köyünde kimliği belirsiz silahlı kişiler saldırı gerçekleştirdi.

Valilik kaynaklarına göre saldırı ardından en az 50 kişinin cansız bedeni bulundu.

Valiliğin güvenlik danışmanı Oayul Hemba AFP’ye yaptığı açıklamada “Onlarca kişi halen kayıp ve kurbanların sayısı daha yüksek olabilir” dedi.

Yetkili, son aylarda yerel topluluklara defalarca saldırı düzenlendiğini belirterek, söz konusu bölgedeki hayvan yetiştiricilerini suçladı.

Silahlı çetelerin köylere fidye dayattığı ve onlarca kişiyi insanı fidye için kaçırdığı ülkenin kuzeybatısında ve merkezindeki kırsal şiddet bu nedenle büyük çaplı suçlara dönüştü.