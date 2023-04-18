Sudan'da ABD ve AB'ye yönelik saldırılar

Ordu ile paramiliter grup Hızlı Destek Güçleri (HDG) arasında hafta sonundan berişiddetli çatışmaların yaşandığı Sudan'da ABD diplomatik konvoyu da silahlı saldırıya uğradı.

Saldırının ardından Sudan Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Burhan ve HDG lideri General Muhammed Hamdan Dagalu ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'li diplomatlara yönelik hiçbir tehdidin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dagalo ve El Burhan'ı ateşkese varmaya davet eden Blinken, her iki liderin de "sivillerin, diplomatik personelin ve insani yardım görevlilerinin sağlık ve güvenliğini sağlama" konusunda sorumlulukları olduğunu söyledi.

AB Büyükelçisi'ne de saldırı düzenlendi

Avrupa Birliği'nin (AB) Sudan Büyükelçisi Aidan O'Hara'nın ise başkent Hartum'daki evinde saldırıya uğradığı açıklandı. Açıklama, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapıldı. AB sözcüsü Nabila Massrali, saldırı sonrası AFP'ye yaptığı açıklamada, 58 yaşındaki İrlandalı diplomatın durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: DW Türkçe