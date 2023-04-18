Rusya ve Çin savunma bakanları bir araya geldi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, iki ülke arasındaki askeri teknik işbirliğinin geliştirilmesi konusunu ele aldı.

Göreve atanmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapan Li ile Şoygu, başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Şoygu, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin en yüksek düzeyde olduğunu belirterek, "Rus ve Çin liderlerinin dünyadaki olaylar ışığında aldığı kararlar, ulusal kalkınma ve güvenlik alanında uzun vadeli hedeflerin oluşturulmasına vesile oluyor. Uluslararası alandaki çabalarımızın koordinasyonu dünyadaki durumu dengeliyor ve çatışma potansiyelini azaltmaya yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güncel konular ele alındı

Li ile görüşmenin önemine işaret eden Şoygu, "Bu görüşmenin, savunma alanında Rusya-Çin stratejik ortaklığını daha da güçlendireceğinden, küresel ve bölgesel güvenlik alanındaki güncel konuları açık açık ele almamızı sağlayacağından eminim." dedi.

Şoygu, Rusya ve Çin silahlı kuvvetleri arasında askeri teknik alanındaki işbirliğinin ileride daha da gelişeceği umudunu paylaştı.

Kaynak: Haber7