Reisi, Müslüman ülkeleri Siyonist Rejim'e karşı birliğe davet etti

Cumhurbaşkanlık enformasyon merkezinin bildirdiğine göre İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmede Filistin'deki son gelişmelerden duyduğu derin endişeyi belirterek Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya saygısızlığını kınayarak Müslüman ülkelerini Siyonist rejimin cinayetlerinin devamını önlemek için birleşmeye ve vahdet içinde bir cephe oluşturmaya çağırdı.

Parstoday'e göre, Cumhurbaşkanı söz konusu telefon görüşmede iki ülkenin eski ve dostane ilişkilerine değinerek, Bu ilişkilerin özellikle ekonomi ve enerji alanlarında daha da gelişeceğini umduğunu ifade ederek, " Komşularla ilişkileri güçlendirme ve İslam ülkeleri ile ilişkileri geliştirme politikası 13. Hükümetin temel yaklaşımlarından biridir."dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yapılan telefon görüşmesinde Siyonist rejimin son günlerdeki canice eylemlerini ınayarak Pakistan'ı mazlum Filistin halkının daimi savunucusu olduğu belirti ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın birleşik bir cephe oluşturarak Siyonist Rejim'in cinayetlerinin devam etmesini önleyeceğini umduğunu ifade etti.