Almanya, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemini teslim etti

Almanya, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya desteğini sürdürüyor. Almanya federal hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Patriot hava savunma sisteminin ve mühimmatının Ukrayna'ya teslim edildiği bildirildi.

Ayrıca 16 Zetros kamyon ile 2 sınır koruma aracının daha Ukrayna'ya gönderildiği aktarıldı. Ukrayna'ya 1 Ocak 2022-17 Nisan 2023 arasında 2,7 milyar euro değerinde askeri teçhizat sevkine onay verildiği de kaydedildi.

Öte yandan Alman hükümeti, geçtiğimiz Ocak ayında Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi vereceğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA