Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suriye'de

SANA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, resmi temaslarda bulunmak üzere, başkent Şam'a gitti.

Faysal bin Ferhan, ziyaret kapsamında, Suriye lideri Beşar Esed ile bir araya geldi. Faysal bin Ferhan'ın bu ziyareti, 'Suriye'de çatışmaların başladığı 2011’den bu yana Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığınca Şam'a yapılan ilk ziyaret' oldu.

Ziyaret, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat'ın 12 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'a yaptığı ilk resmi ziyaretten birkaç gün sonra geldi. Ziyaret kapsamındaki görüşmede tarafların 'Şam'a yönelik uygulanan tecriti sonlandırmaya dair gerekli adımları' ele aldığı belirtildi.

Son birkaç ayda Suriye Devlet Başkanı Beşar el Esad'ın çeşitli Arap ülkeleriyle gerçekleştirdiği temaslar, savaşın başladığı 2011 yılından bu yana süregelen tecritin sona ereceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Kaynak: Sputink