İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları arasında telefon görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde Ramazan Bayramı'nı Suudi Arabistan halkı ve hükümetine tebrik etti.

Bakan Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan'ın teknik heyetinin Tahran ve Meşhed'e yaptığı görüşmenin sonuçlarını başarılı olarak değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan, "Dışişleri Bakanlığı'ndaki arkadaşlarım ve Riyad ve Cidde'ye gönderilen heyeti, İran'ın Suudi Arabistan'daki büyükelçiliği ve başkonsolosluğunun hac günleri öncesinde yeniden açılması için çalışıyor." dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da Ramazan Bayramını tebrik ederek, yakında İranlı mevkidaşı ile Tahran ve Riyad'da görüşmesini temenni etti.

Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın, İranlı hacılar için ve İran'ın Riyad ve Cidde'deki büyükelçilik ve başkonsolosluklarını yeniden açılması için gerekli kolaylıkları sağlayacağını söyledi.