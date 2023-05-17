"Kağıttan bir rüya" Romanya'da parladı

İranlı sinemacı Ali Atşani'nin yönettiği "Kağıttan bir rüya" adlı film, Romanya'da düzenlenen Uluslararası 16.Bağımsız Yapımcılar Indie Film Festivali'nde en iyi film ödülüne layık görüldü.

Bu festival 12-15 Mayıs tarihleri ​​arasında Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlendi.

"Kağıttan bir rüya" adlı film, daha önce ABD'de düzenlenen Uluslararsı 10.Borrego Springs Film Festivali'nde en iyi uzun film ödülüne layık görükmüştü.

Bu film ayrıca Singapur, Fransa ve Kanada'dan en iyi uzun film ödülünü kazanmıştı.

