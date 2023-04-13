Kremlin: Karadeniz asla 'NATO denizi' olmayacak

Kiev'in Karadeniz'i silahsızlandırma ve 'NATO denizi' yapma fikrine ilişkin olarak günlük basın toplantısında bir değerlendirme yapan Peskov, "Karadeniz, asla 'NATO denizi' olmayacak. Burası ortak bir deniz. Tüm kıyıdaş ülkeler için işbirliği, etkileşim ve güvenlik denizi olarak kalmalı. Dahası bu, bölünmez güvenlik olmalı" ifadelerini kullandı.

Kiev'den yapılan açıklamanın NATO ve silahsızlandırma gibi iki tezat unsura dayandığını kaydeden Peskov, "NATO ve silahsızlandırma, birbirini ortadan kaldıran kavramlar" dedi.

ABD'li kurumların Ukrayna'daki askeri planlarına dair gizli belgelerinin sızdırılması, bugün basın toplantısında da gündeme geldi.

'FSB ve Savunma Bakanlığı arasında çekişme olduğu doğru değil'

Gazeteciler bu kez Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile Savunma Bakanlığı arasında görüş ayrılıkları ve çekişme olduğu hakkında belgede yer alan iddiaları sordu.

Bu tür iddiaların nelere dayandığını bilmediğini söyleyen Peskov, haberin doğruluğu ve yazarın Rusya'daki gelişmelerin özüne dair anlayışı hakkında şüpheleri bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Sputnik