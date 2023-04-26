Batı Şeria'da bir işgalci İHA'sına ateş edildi

Dün akşam saatlerinde Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin kuzey kesiminde yer alan Nablus'ta direnişçiler siyonist işgalcilere ait bir insansız hava aracına yerden ateş etti. Bu arada Batı Şeria'nın değişik yollarında gençler yahudi yerleşimcilerin arabalarını taşladı.

Nablus'ta şehrin orta kesiminde yer alan Eski Şehir kısmının semasında uçuş yapan bir işgal İHA'sına direnişçi gençler ateş etti.

Nablus'un güneyindeki Huvvare kasabasında gençler yerleşimci çeteleri taşıyan bir otobüsü taşladı. Aynı şekilde Aynabus kasabası yakınında da yerleşimci çeteleri taşıyan bir otobüsün zulme karşı mücadele eden gençler tarafından taşlandığı haber verildi.

Ramallah'ta ise şehrin batısında yer alan ve yahudi yerleşim merkezleri için yapılmış olan 446 nolu yolda yerleşimci çetelere ait araçların zulme direnen gençlerin taşlaması sonucu zarar gördüğü bildirildi.

Ramallah'ın doğusundaki El-Muğayyer kasabası civarında da yerleşimci çetelerin arabaları gençler tarafından taşlandı.

El-Halil'de işgal güçleri askeri bir buldozerle birlikte Rasu'l-Cevre mıntıkasına girdi. Eş zamanlı olarak El-Halhul'un girişi de kapatıldı.

İşgal güçlerine ve yerleşimci çetelere yönelik direniş eylemleri de muhtelif şekillerde devam etti. Bu eylemlerde işgalci askerlerden 9 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Filistin Bilgi Merkezi'nin son 24 saatlik raporuna göre, raporun hazırlanması öncesine tekabül eden 24 saatlik süre içinde biri araçlı saldırı, 4'ü ateş açma ve patlayıcı atma, 10'u çatışma olmak üzere işgal güçlerine yönelik 16 direniş eylemi gerçekleştirildi.