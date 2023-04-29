Kuzey Kore'den ABD-Güney Kore'ye tepki

ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Washington'da gerçekleştirdiği ikili zirvede Kuzey Kore'ye karşı savunma iş birliğini artırma kararı almasına Pyongyang cephesinden ilk tepki geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong yaptığı yazılı açıklamada, zirvede imzalanan Washington Deklarasyonu'nu "ABD'nin uydurması" olarak nitelendirdi. Deklarasyonun düşmanca ve saldırganca eylem iradesini yansıttığını, Kuzeydoğu Asya ile tüm dünyanın barış ve güvenliğinin daha ciddi bir tehlikeye maruz kalmasına neden olacağını savunan Kim, deklarasyon için "Asla hoş karşılanamayacak bir davranış" ifadesini kullandı.

Biden'ı sert sözlerle hedef aldı

ABD'nin bölgedeki artan askeri faaliyetlerinin ülkesini daha kararlı adımlar atmaya mecbur bıraktığını iddia eden Kim Yo Jong, ABD Başkanı Joe Biden'ı işaret ederek, "Görmezden gelemeyeceğimiz bir diğer husus ise düşman devletin en büyük yöneticisinin bizzat ve resmi olarak 'rejimin sonu' kelimesini dünyanın gözü önünde kullanmış olmasıdır. Bunu basitçe adamın bunaklığı olarak mı değerlendireceğiz? ABD'nin güvenliği ve geleceği için sorumluluk almaya hiç muktedir olmayan, görev süresinin kalan 2 yılı bile ona çok gelen, geleceği olmayan yaşlı bir adamın saçma sapan bir sözü olarak okunabilir" ifadelerini kullandı.

"Bir kez daha ikna olduk"

ABD ve Güney Kore'nin boş hayalinin bundan böyle daha güçlü bir mukavemet ile karşı karşıya kalacağını belirten Kim, nükleer savaş caydırıcılığının güçlendirilmesinin gerektiğine bir kez daha ikna olduklarını vurguladı. Kim, Kuzey Kore'nin kendini savunma hakkının, düşmanın nükleer savaş tatbikatları ve Kore Yarımadası'nın yakınlarına yerleştireceği nükleer varlıklarla doğru orantılı olarak kullanılacağını kaydetti.

Biden ve Yoon'dan kritik zirve

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, resmi ziyarette bulunduğu Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirmiş, ikili tarafından imzalanan Washington Deklarasyonu'nda ABD donanmasının Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı Kore Yarımadası'ndaki görünürlüğünün artacağı ifade edilmişti. Liderler Kuzey Kore'ye karşı "genişletilmiş caydırıcılık" politikasını güçlendirme konusunda mutabık kalmıştı.

Biden, "Kuzey Kore'nin ABD'ye, müttefiklerine veya ortaklarına karşı muhtemel nükleer saldırısı kabul edilemez ve bu, böyle bir eylemde bulunan hangi rejim olursa olsun, o rejimin sonu olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA