  1. Dünya
  2. Ortadoğu
18 Nis 2023 10:06

Qin Gang ile Eli Cohen İran’ı görüştü

Qin Gang ile Eli Cohen İran’ı görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefonda İran’ı görüştü.

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang’ın Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Eli Cohen, dün yaptığı açıklamada, Çinli meslektaşı Gang ile İran'ın nükleer programını görüştüğünü söyledi.

Çin medyasına göre Qin Gang, dün Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile de telefon görümesi yaptı.

Son günlerde Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaların şiddetlendiğini ve gerginliğin tırmandığını hatırlatan Qin, durumu yakından takip eden Çin’in BM Güvenlik Konseyi’nin müzakere yapmasını hızlandırarak uluslararası toplumla sıkı temasta bulunduğunu ve gerginliği gevşetmek için çaba gösterdiğini belirtti.
 

News Code 1908739

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler