Qin Gang ile Eli Cohen İran’ı görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang’ın Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Eli Cohen, dün yaptığı açıklamada, Çinli meslektaşı Gang ile İran'ın nükleer programını görüştüğünü söyledi.

Çin medyasına göre Qin Gang, dün Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile de telefon görümesi yaptı.

Son günlerde Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaların şiddetlendiğini ve gerginliğin tırmandığını hatırlatan Qin, durumu yakından takip eden Çin’in BM Güvenlik Konseyi’nin müzakere yapmasını hızlandırarak uluslararası toplumla sıkı temasta bulunduğunu ve gerginliği gevşetmek için çaba gösterdiğini belirtti.

