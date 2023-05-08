Çavuşoğlu'ndan İran üzerinden geçen güzergah ile ilgili açıklama

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ticaret Borsası'nda (ATB) düzenlenen "Kent Buluşmaları" toplantısının konuğu oldu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 5 LNG terminali olduğunu belirterek, "Amerika'dan, Umman'dan da sözleşme imzaladık. Cezayir, Nijerya'dan 15 ülkeden LNG'yi tankerle getiriyoruz. Terminallerde gaza dönüştürüp, boru hattıyla gaz ticaretine, ihracatına başladık. Bulduğumuz doğal gazımızın bir kısmını sisteme bağladık. Bu bizim için yeterli değil ama şimdiden gaz ticaretinde önemli ülke haline geldik." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Orta koridoru ticaret olarak iyi kullanmamız lazım. Orta Asya ülkeleriyle Azerbaycan ile bunları çok iyi değerlendiriyoruz. İran üzerinden güzergah var. Doğu batı orta koridoru Asya ile Avrupa arasındaki ticaret bakımından hayati derecede önemli. Buna kuzey güney hattını da ekliyoruz." ifadesini kullandı.