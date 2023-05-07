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7 May 2023 10:26

Hatay'da korkunç kaza: 12 ölü, 31 yaralı

Hatay'da korkunç kaza: 12 ölü, 31 yaralı

Hatay'da çekici ile çarpışan kamyonun karşı şeride geçip 11 araca çarparak durabildiği kazada 12 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

atay'da tır ile çarpışan kamyon karşı şeride geçip 11 araca çarparak durabildi. Kazada 12 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, Topboğazı mevkiinde bir çekici ile çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı.
Kazanın ardından alev alan kamyon ve bir minibüsteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Antakya’nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE Ekibi görevlendirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum." 

News Code 1909127

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