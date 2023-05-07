Hatay'da korkunç kaza: 12 ölü, 31 yaralı

atay'da tır ile çarpışan kamyon karşı şeride geçip 11 araca çarparak durabildi. Kazada 12 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, Topboğazı mevkiinde bir çekici ile çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı.

Kazanın ardından alev alan kamyon ve bir minibüsteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Antakya’nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE Ekibi görevlendirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum."