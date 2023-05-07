Suriye'nin kuzeyi şiddetli depremle sallandı

Ulusal Deprem Merkezi, ülkenin kuzeyinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, deprem Halep ve Lazkiye kentlerinde de hissedildi.

Depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

TSİ 11.36'da gerçekleşen depremin 7.88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Suriye Ulusal Sismoloji Merkezi, bugün Hama kentinin doğusunda 3.2 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini açıklamıştı.