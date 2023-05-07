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7 May 2023 14:41

Suriye'nin kuzeyi şiddetli depremle sallandı

Suriye'nin kuzeyi şiddetli depremle sallandı

Suriye Ulusal Sismoloji Merkezi, ülkenin kuzeyinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ulusal Deprem Merkezi, ülkenin kuzeyinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, deprem Halep ve Lazkiye kentlerinde de hissedildi.

Depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

TSİ 11.36'da gerçekleşen depremin 7.88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Suriye Ulusal Sismoloji Merkezi, bugün Hama kentinin doğusunda 3.2 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini açıklamıştı.

News Code 1909135

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