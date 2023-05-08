İran ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler yükselişte

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki meseleleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani Tahran'da düzenlenen “İran EXPO 2023” fuarına değinerek, "Bu fuarda İran'ın en büyük 750 ihracat firması ürünlerini sergiledi ve 65 ülkeden 1200 tüccar ve ekonomi aktivisti katıldı." dedi.

Kenani, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Şam ziyareti sırasında İran ile Suriye arasında stratejik işbirliğine ilişkin kapsamlı belgenin imzalanmasına atıfta bulunarak, "30 maddeden oluşan bu belge, iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğine yönelik bir yol haritası niteliğindedir ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin düzenlenmesi sağlayabilir" ifadesini kullandı.

Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesini memnuniyetle karşılayan Kenani, "Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesini ve bölge ülkelerinin anlaşmazlıkları çözerek, bölgesel ilişkilerde yeni sayfa açmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgesel işbirliğinin güçlenmesine tanık olmamızı temenni ederiz" ifadelerinde bulundu.

Kenani, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki işbirliği ve ajansın kameralarının yeniden kurulmasıyla ilgili yayınlanan haberlere ilişkin olarak şunları söyledi:

"İran, Sayın Grossi'nin Tahran ziyareti sırasında iki taraf arasında belirlenen yol haritası çerçevesinde hareket ediyor ve işbirliği sürecinin ilerlediğini düşünüyoruz."

10 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak Suriye konulu 4'lü dışişleri bakanları toplantısına değinen Kenani, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan'ın üst düzey bir heyetin eşliğinde bu toplantıya katılacağını bildirdi.

Tahran ve Riyad arasındaki anlaşma sonrası İran'ın Arap ülkeleriyle ilişkileri hakkında Kenani şu ifadelerde bulundu:

"Ticari ve ekonomik alanda güzel atılımlar yaptık. İran ile Suudi Arabistan, İran ile BAE ve İran ile Kuveyt arasındaki ikili ilişkiler sürecinde olumlu bir gelişme yaşandı. Bunlar, İran ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin yükselişte olduğunu gösteriyor. İran ve bölge ülkelerinin ortak çıkarlarının güvence altına alınabileceği bir fırsat gördüğümüzde harekete geçeceğiz."

İran'ın Riyad ve Cidde'deki büyükelçilik ve başkonsolosluklarını yeniden açılması için hazırlıkların son aşamasına geldiğimizi ifade eden Kenani, "İran heyeti Suudi Arabistan'da bulunuyor. Tarafların anlaşmasıyla en kısa sürede büyükelçiliklerin resmi olarak yeniden açılmasını temenni ederiz. Taahhütümüzü yerine getirmekte ciddiyiz ve Suudi Arabistan'da bu ciddi iradeyi görüyoruz. Ancak iki ülkenin diplomatik heyetlerinin ilişkilerinin faaliyetlerinin yeniden başlamasını mutlaka temsilciliklerin faaliyet yapmasına bağlayamayız." diye konuştu.

Nasır Kenani, dört Azerbaycanlı diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesi hakkında, "Tahran, Azerbaycan'ın attığı yapıcı olmayan adımın ardından İran'da görevli 4 Azeri diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeden ayrılmalarını istedi." açıklamasını yaptı.