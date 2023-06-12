  1. Ekonomi
12 Haz 2023 09:03

İran-Irak demiryolu projesiyle ilgili önemli gelişme

İran-Irak demiryolu projesiyle ilgili önemli gelişme

Irak Ulaştırma Bakanlığı, ülke demiryolunu İran'a bağlayacak köprünün inşasına ilişkin anlaşma sağlandığını duyurdu.

İran ve Irak, uzun süredir planlanan İran'ın Şelemçe kentinden Irak'ın Basra kentine uzanacak 32 km'lik demiryolunun inşasına başlanması konusunda anlaşmıştı.

Irak Ulaştırma Bakanlığı, Şelemçe-Basra demiryolu hattı projesine ilişkin önemli bir açıklama yayınladı. Açıklamada, İran ile Irak arasında sınır bölgelerinde 8 yıllık savaştan kalan mayınların temizlenmesi ve Arvand Nehri üzerinde köprünün inşa edilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Bu açıklamada İran ile demiryolu projesinin sadece yolcu taşımacılığı amaçlı olduğu vurgulandı.

News Code 1909808

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler