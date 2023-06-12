İran-Irak demiryolu projesiyle ilgili önemli gelişme

İran ve Irak, uzun süredir planlanan İran'ın Şelemçe kentinden Irak'ın Basra kentine uzanacak 32 km'lik demiryolunun inşasına başlanması konusunda anlaşmıştı.

Irak Ulaştırma Bakanlığı, Şelemçe-Basra demiryolu hattı projesine ilişkin önemli bir açıklama yayınladı. Açıklamada, İran ile Irak arasında sınır bölgelerinde 8 yıllık savaştan kalan mayınların temizlenmesi ve Arvand Nehri üzerinde köprünün inşa edilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Bu açıklamada İran ile demiryolu projesinin sadece yolcu taşımacılığı amaçlı olduğu vurgulandı.