İran'ı izole etmek mümkün değil

İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran’da düzenlenen Uluslararası Yeni Dünya Düzeninin Geometrisi konferansına katıldı.

Konferansta konuşan Galibaf, İran'ı “bölgede önemli rol oynayan bir ülke” olarak nitelendirdi.

Galibaf, komşuluk politikasının Tahran hükümetinin dış politikasının ana odağı olduğunu söyledi.

İran’ı dünyadan izole etmek için atılan adımları eleştiren Galibaf, güçlü ve etkili bir ülke olan İran’ı izole etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Galibaf, yeni dünya düzeninde Asya’nın önemine değinerek, “Asya kıtası ve özellikle İslam aleminde dünya düzeninde dikkate alınması gereken büyük fırsatlar var.” ifadesini kullandı.

Siyonist Rejimin bölgedeki gayrimeşru varlığının bölgesel meseleleri karmaşık hale getirdiğini belirten İran Meclisi Başkanı, “Siyonist Rejim ile ABD İran'ı bölgedeki Müslüman ülkelerin düşmanı olarak göstermek için büyük çaba sarfediyor. Elbetteki bunu başaramayacaklar. İran bu planı çökertmek için doğru ve akıllı bir yaklaşım sergiledi, ancak bu tehlikeye dikkat edilmesi lazım.” açıklamasını yaptı.

İranlı yetkili, “Doğu Asya'dan Batı Afrika'ya kadar İslam ümmeti birlik ve kardeşlik içinde olmalıdır. Bu, yeni asırda İslam toplumunun büyüklüğünü gösterecektir.” diye konuştu.