Borrell’den Kiev'e uzun menzilli silah tedarikine destek

Sputnik'te yer alan habere göre, Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı açıklamada, Ukraynalıların da Ruslar gibi uzun menzilli silahları kullanabilmeleri gerektiğini söyledi.

Borrell, “Rusya çok uzak mesafeden saldırılar gerçekleştiriyor, Ukraynalılar da aynı menzile ulaşabilmeli” dedi.

Borrell ayrıca, Ukrayna'nın Artyomovsk bölgesinde günde yaklaşık bin topçu atışına ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.

11 Mayıs'ta İngiltere, Kiev’e Storm Shadow seyir füzelerini (ihracat modifikasyonunun imha menzili yaklaşık 250 kilometre) tedarik ettiğini duyurmuştu.

CNN'e göre Londra, Kiev’den bu füzelerin Rusya’nın ‘anakarasına’ yönelik saldırılarda kullanılmayacağına dair güvence aldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 12 ve 13 Mayıs'ta Lukansk’a gerçekleştirdikleri saldırılarda bu silahları kullandı.