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14 May 2023 13:36

Siyonist İsrail'in saldırıları Yemen'de protesto edildi

Siyonist İsrail'in saldırıları Yemen'de protesto edildi

Siyonist Rejim güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Yemen'in pek çok kentinde yapılan eylemlerle protesto edildi.

Almasirah TV kanalına göre, Yemen Ensarullah Hareketi'nin çağrısı üzerine farklı kentlerinde toplanan Yemenliler, Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.

İşgal ordusu 9 Mayıs Salı günü sabah erken saatlerden itibaren Gazze Şeridi’ne savaş uçakları, insansız hava araçları ve topçu ateşiyle saldırı düzenlemeye başladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, işgal güçlerinin saldırılarında 4’ü kadın, 6’sı çocuk ve 5’i Kudüs Müfrezeleri komutanı 33 kişi şehit olurken aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da olduğu 147 kişi yaralandı.

News Code 1909277

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