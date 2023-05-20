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20 May 2023 07:54

İran, Siyonist Rejimin Mescid-i Aksa baskınını kınadı

İran, Siyonist Rejimin Mescid-i Aksa baskınını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Siyonist Rejiminn, Gazze direnişi karşısındaki yenilgilerine tepki göstermek için Mescid-i Aksa’ya yeniden saygısızlık yaptığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter'den yaptığı bir paylaşımda, işgalcilerin Kudüs'e ve Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist Rejim, Gazze direnişi karşısındaki yenilgilerine tepki göstermek için  Mescid-i Aksa’ya yönelik saygısızlık yapmakta ve Filistinlilere ve Müslümanlara karşı ırkçı sloganlar atmaktadır. Bu eylemler kınanıyor.

Uluslararası toplumun apartheid Siyonist rejimin doğası hakkında hâlâ şüpheleri var mı?"

Aşırı sağcı Siyonist yerleşimciler, Perşembe günü işgal altındaki Doğu Kudüs’te bayrak yürüyüşü adı altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

News Code 1909353

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