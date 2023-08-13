Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor

TRT Haber'e göre, Netanyahu'nun yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyenler, protestoların 32'inci haftasında yine meydanlardaydı.

Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Herzliya gibi kentler olmak üzere onlarca farklı noktadaki gösterilere on binlerce kişi katıldı.

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de protestocular Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

Netanyahu karşıtı protesto hareketinin liderleri, burada kurulan sahnede yargı düzenlemesini eleştiren konuşmalar yaptı.

Protesto liderleri, Netanyahu'yu, olası bir anayasalkrize yol açarak hukukun üstünlüğünü yok etmeye çalışmakla suçladı.