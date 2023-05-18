Filistinli direniş gruplarından İsrail'e sert uyarı

Direniş grupları, bugün konuyla ilgili yaptıkları ortak açıklamada, Kudüs’te düzenlenecek Bayrak Yürüyüşü’nün işgalcilerin çaresizce kenti tamamen kontrolleri altına alma çabalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

İşgalcilerin Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı hedef alarak Filistinlilerin tamamına ateş açtıkları belirtilen açıklamada, işgal güçlerinin tüm engellemelerine rağmen Mescid-i Aksa’ya ulaşmayı başararak baskınlara karşı nöbet tutan ve Mescid-i Aksa’nın İslami kimliğini koruyan murabıtlara övgüde bulunuldu.

Direniş grupları, 1948’de işgal edilen topraklar ile Batı Şeria ve Kudüs’te yaşayan Filistinlilerin işgal rejiminin yüzüne patlamayı bekleyen saatli bir bomba gibi olduklarını belirtti.

Bu arada, bugün sabah saatlerinden bu yana yaklaşık 1000 Siyonist yerleşimcinin işgal güçlerinin himayesinde ve gruplar halinde El-Mağaribe Kapısı’ndan girerek Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediği, işgal güçlerinin ve fanatik örgütlerin de Kudüs’te ikindi üzeri düzenlenecek Bayrak Yürüyüşü provokasyonu için hazırlıklarını tamamladıkları kaydedildi.

Doğu Kudüs’ün işgali münasebetiyle her yıl düzenlenen Bayrak Yürüyüşü’ne katılacak Siyonist yerleşimcilerin ellerinde işgal rejimi bayraklarıyla Babu’l-Amud bölgesinden ve Eski Belde’den geçerek Burak (Ağlama Duvarı) Alanı’na kadar yürüyecekleri bildirildi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi