  1. Ekonomi
15 May 2023 13:44

Tahran- St. Petersburg direkt uçuşları 1 Haziran'da başlayacak

Tahran- St. Petersburg direkt uçuşları 1 Haziran'da başlayacak

Tahran ile St. Petersburg arasında direkt uçak seferlerinin yeniden başlayacağı belirtildi.

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, ahran ile St. Petersburg arasında direkt uçak seferlerinin 1 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

Bu uçuşların haftada bir kez ve Perşembe günleri yapılacağı açıklandı.

News Code 1909296

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