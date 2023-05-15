Tahran- St. Petersburg direkt uçuşları 1 Haziran'da başlayacak

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, ahran ile St. Petersburg arasında direkt uçak seferlerinin 1 Haziran'da başlayacağı bildirildi.
Bu uçuşların haftada bir kez ve Perşembe günleri yapılacağı açıklandı.
Tahran ile St. Petersburg arasında direkt uçak seferlerinin yeniden başlayacağı belirtildi.
Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, ahran ile St. Petersburg arasında direkt uçak seferlerinin 1 Haziran'da başlayacağı bildirildi.
Bu uçuşların haftada bir kez ve Perşembe günleri yapılacağı açıklandı.
yorumunuz